American Ultra filmi konusu ne? American Ultra oyuncuları kimler?

Küçük bir kasabada yaşamını sürdüren iki gencin dünyası Mike'ın ölümcül dövüş sanatları bilen gerçek bir gizli ajan olduğunu farketmesiyle alt üst olur. İşte American Ultra konusu ve oyuncuları…
AMERİCAN ULTRA KONUSU
Mike ile sevgilisi Phoebe küçük bir kasabada son derece sakin bir hayat sürerken sıkıcı buldukları hayatları olağanüstü bir macerayla şenlecektir. Mike yakın zamanda sevgilisine evlilik teklifi etmeyi planlarken Mike’ı tanıyan kimsenin bilmediği bir sır her şeyi altüst eder. Mike esasında hükümet için çalışan bir gizli ajandır ve üstleri tarafından güvenilirliğine gölge düştüğü gerekçesiyle etiketlenmiştir. Mike, çalıştığı birim tarafından etkisiz hale getirilmeye çalışılırken Phoebe’yi de yanına alıp peşindekilerden kaçmak için yollara düşer ve tüm becerilerini sergilemek zorunda kalacağı zorlu bir deneyime adım atar.
AMERİCAN ULTRA OYUNCULARI
Jesse Eisenberg – Mike Howell
Kristen Stewart – Phoebe Larson
Topher Grace – Adrian Yates
Connie Britton – Victoria Lasseter
Walton Goggins – Laugher
John Leguizamo – Rose
Bill Pullman – Raymond Krueger
Tony Hale – Peter “Petey” Douglas
Monique Ganderton – Crane
Stuart Greer – Sheriff Bernie Watts
Lavell Crawford – Big Harold
Michael Papajohn – Otis
Nash Edgerton – Beedle