American Ultra filmi konusu ne? American Ultra oyuncuları kimler?

Aksiyonu keskin zeka ve eğlence ile birleştiren American Ultra filminde Jesse Eisenberg ve Kristen Stewart başrolde yer alıyor. İşte Americak Ultra filmi konusu ve oyuncuları...

Küçük bir kasabada yaşamını sürdüren iki gencin dünyası Mike'ın ölümcül dövüş sanatları bilen gerçek bir gizli ajan olduğunu farketmesiyle alt üst olur. İşte American Ultra konusu ve oyuncuları…

AMERİCAN ULTRA KONUSU

Mike ile sevgilisi Phoebe küçük bir kasabada son derece sakin bir hayat sürerken sıkıcı buldukları hayatları olağanüstü bir macerayla şenlecektir. Mike yakın zamanda sevgilisine evlilik teklifi etmeyi planlarken Mike’ı tanıyan kimsenin bilmediği bir sır her şeyi altüst eder. Mike esasında hükümet için çalışan bir gizli ajandır ve üstleri tarafından güvenilirliğine gölge düştüğü gerekçesiyle etiketlenmiştir. Mike, çalıştığı birim tarafından etkisiz hale getirilmeye çalışılırken Phoebe’yi de yanına alıp peşindekilerden kaçmak için yollara düşer ve tüm becerilerini sergilemek zorunda kalacağı zorlu bir deneyime adım atar.

AMERİCAN ULTRA OYUNCULARI

Jesse Eisenberg – Mike Howell

Kristen Stewart – Phoebe Larson

Topher Grace – Adrian Yates

Connie Britton – Victoria Lasseter

Walton Goggins – Laugher

John Leguizamo – Rose

Bill Pullman – Raymond Krueger

Tony Hale – Peter “Petey” Douglas

Monique Ganderton – Crane

Stuart Greer – Sheriff Bernie Watts

Lavell Crawford – Big Harold

Michael Papajohn – Otis

Nash Edgerton – Beedle