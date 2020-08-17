Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
American Ultra filmi konusu ne? American Ultra oyuncuları kimler?
American Ultra filmi konusu ne? American Ultra oyuncuları kimler?
Aksiyonu keskin zeka ve eğlence ile birleştiren American Ultra filminde Jesse Eisenberg ve Kristen Stewart başrolde yer alıyor. İşte Americak Ultra filmi konusu ve oyuncuları...
Magazin 17 Ağustos 2020 - 15:22

Küçük bir kasabada yaşamını sürdüren iki gencin dünyası Mike'ın ölümcül dövüş sanatları bilen gerçek bir gizli ajan olduğunu farketmesiyle alt üst olur. İşte American Ultra konusu ve oyuncuları…

AMERİCAN ULTRA KONUSU

Mike ile sevgilisi Phoebe küçük bir kasabada son derece sakin bir hayat sürerken sıkıcı buldukları hayatları olağanüstü bir macerayla şenlecektir. Mike yakın zamanda sevgilisine evlilik teklifi etmeyi planlarken Mike’ı tanıyan kimsenin bilmediği bir sır her şeyi altüst eder. Mike esasında hükümet için çalışan bir gizli ajandır ve üstleri tarafından güvenilirliğine gölge düştüğü gerekçesiyle etiketlenmiştir. Mike, çalıştığı birim tarafından etkisiz hale getirilmeye çalışılırken Phoebe’yi de yanına alıp peşindekilerden kaçmak için yollara düşer ve tüm becerilerini sergilemek zorunda kalacağı zorlu bir deneyime adım atar.

AMERİCAN ULTRA OYUNCULARI

Jesse Eisenberg – Mike Howell
Kristen Stewart – Phoebe Larson
Topher Grace – Adrian Yates
Connie Britton – Victoria Lasseter
Walton Goggins – Laugher
John Leguizamo – Rose
Bill Pullman – Raymond Krueger
Tony Hale – Peter “Petey” Douglas
Monique Ganderton – Crane
Stuart Greer – Sheriff Bernie Watts
Lavell Crawford – Big Harold
Michael Papajohn – Otis
Nash Edgerton – Beedle

Etiketler