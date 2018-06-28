Amine aşkına moral vermeye koştu. Ama sonuç hüsran oldu

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Dün akşam gruptan çıkma mücadelesi vermek adına karşısına çıktığı Güney Kore’ye 2-0 mağlup olan Almanya, Dünya Kupası macerasını böylelikle sonlandırmış oldu. Tribünleri dolduran binlerce Alman taraftarla birlikte hüzne boğulan isimlerden biri de futbolcu Mesut Özil’i izlemeye gelen sevgilisi Amine Gülşe oldu. Uzun bir süredir Özil’le birlikte mutlu bir beraberlik yaşayan Gülşe, Rusya’ya yaptığı yolculuğun tüm detaylarını sosyal medya hesabından paylaşırken ne yazık ki bu moral dopingi Almanya’nın gruptan çıkmasına yetmedi.