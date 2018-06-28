Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Amine aşkına moral vermeye koştu. Ama sonuç hüsran oldu
Amine aşkına moral vermeye koştu. Ama sonuç hüsran oldu
Oyuncu ve manken Amine Gülşe, evlilik yolunda ilerlediği sevgilisi Mesut Özil'e destek vermek üzere Dünya Kupası'nın düzenlendiği Rusya'ya uçtu.
Magazin 28 Haziran 2018 - 08:57

Dün akşam gruptan çıkma mücadelesi vermek adına karşısına çıktığı Güney Kore’ye 2-0 mağlup olan Almanya, Dünya Kupası macerasını böylelikle sonlandırmış oldu. Tribünleri dolduran binlerce Alman taraftarla birlikte hüzne boğulan isimlerden biri de futbolcu Mesut Özil’i izlemeye gelen sevgilisi Amine Gülşe oldu. Uzun bir süredir Özil’le birlikte mutlu bir beraberlik yaşayan Gülşe, Rusya’ya yaptığı yolculuğun tüm detaylarını sosyal medya hesabından paylaşırken ne yazık ki bu moral dopingi Almanya’nın gruptan çıkmasına yetmedi.

İLGİLİ HABERAmine Gülşe'den Mesut'a şarkılı aşk ilanı
Son güncelleme: 09:28 - 28.06.2018
Etiketler