Amine Gülşe, düğünüyle ilgili detayları yalanladı!

Geride bıraktığımız ay İngiliz basını, kendi ülkelerinde futbol hayatına devam eden Mesut Özil’in düğünü hakkında şaşırtıcı detaylar paylaşmıştı. Amine Gülşe’nin 500 bin lirayı aşan bir gelinlik giyeceğini yazan İngiliz basını aynı zamanda çiftin üç düğün birden yapacağını yazıp çizmişti.

AMİNE’DEN YALANLAMA GELDİ

Önceki gün Etiler’de akşam yemeği yiyen Gülşe, mekan çıkışında ilk defa yazın yapacakları düğün hakkında açıklamalar yaptı. Kendisine düğünüyle ilgili sorular yönelten muhabirlere İngiliz basınında çıkan 500 bin liralık gelinlik alacağı haberlerini yalanlayan Gülşe “Öyle bir şey yok tabii ki” demekle yetindi. Almanya, İsveç ve Türkiye'de 3 düğün yapacakları iddialarını da yalanlayan Amine Gülşe ‘Sadece İstanbul’da düğün yapacağız’ yorumunu yaptı. Nişanlısının adını duyunca gözleri ışıldayan Gülşe, “Harika bir heyecanımız var, evlilik çok kutsal bir şey, Mesut'u çok seviyorum, kıskanmıyorum ona çok güveniyorum o beni yanıltmaz asla” şeklinde konuştu.