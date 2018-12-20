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Amine Gülşe ve Mesut Özil Simpsons oldu
Amine Gülşe ve Mesut Özil Simpsons oldu
Stefano Monda adındaki genç illüstratör, sosyal medya hesabında ünlü isimleri Simpsons'lara dönüştürüyor. Listedeki ünlü isimler arasında Amine Gülşe ve Mesut Özil çifti de var.
Magazin 20 Aralık 2018 - 13:52

Dünyaca ünlü çizgi film Simpsons’lar oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip. Dönem dönem dünyaca ünlü isimlerin de yer aldığı çizgi film, genç illüstratör Stefano Monda’ya da ilham verdi.

Amine Gülşe ve Mesut Özil

Amine Gülşe ve Mesut Özil

Ama sanmayın ki bu isimler çizgi filmde yer alacak! İllüstratör Monda, ‘Instagrammable’ yani sadece Instagram’lık kareler ürettiği için sadece ünlü isimleri karikatürize ediyor ve hesabında yayınlıyor.

Hailey ve Justin Bieber

Hailey ve Justin Bieber

Cara Delevingne’den Hailey ve Justin Bieber çiftine, Winnie Harlow’dan Selena Gomez’e, Cardi B’den Smith ailesine, Messi’den Ronaldo’ya pek çok ismi Simpsons’lara benzeten ve The Simpsons'ın kurgu şehri Springfield'ta görüntüleyen Monda’nın bize de bir sürprizi oldu.

Chiara Ferragni, Fedez ve çocukları...

Chiara Ferragni, Fedez ve çocukları…

Futbolcu Mesut Özil ve Amine Gülşe de Monda’nın karikatürünü yaptığı isimlerdendi. Özil karikatürü ‘Springfield’i ele geçirmek’ notuyla Twitter hesabından paylaştı. İşte Simpsons’lara konuk olan ünlü isimler…

Cara Delevingne

Cara Delevingne

Messi ve ailesi

Messi ve ailesi

Robert Downey J.

Robert Downey J.

Ronaldo ve ailesi

Ronaldo ve ailesi

Selena Gomez, DJ Snake ve Cardi B.

Selena Gomez, DJ Snake ve Cardi B.

Will Smith ve ailesi

Will Smith ve ailesi

Winnie Harlow

Winnie Harlow

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