Amine Gülşe ve Mesut Özil Simpsons oldu

Stefano Monda adındaki genç illüstratör, sosyal medya hesabında ünlü isimleri Simpsons'lara dönüştürüyor. Listedeki ünlü isimler arasında Amine Gülşe ve Mesut Özil çifti de var.

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Dünyaca ünlü çizgi film Simpsons’lar oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip. Dönem dönem dünyaca ünlü isimlerin de yer aldığı çizgi film, genç illüstratör Stefano Monda’ya da ilham verdi.

Ama sanmayın ki bu isimler çizgi filmde yer alacak! İllüstratör Monda, ‘Instagrammable’ yani sadece Instagram’lık kareler ürettiği için sadece ünlü isimleri karikatürize ediyor ve hesabında yayınlıyor.

Cara Delevingne’den Hailey ve Justin Bieber çiftine, Winnie Harlow’dan Selena Gomez’e, Cardi B’den Smith ailesine, Messi’den Ronaldo’ya pek çok ismi Simpsons’lara benzeten ve The Simpsons'ın kurgu şehri Springfield'ta görüntüleyen Monda’nın bize de bir sürprizi oldu.

Futbolcu Mesut Özil ve Amine Gülşe de Monda’nın karikatürünü yaptığı isimlerdendi. Özil karikatürü ‘Springfield’i ele geçirmek’ notuyla Twitter hesabından paylaştı. İşte Simpsons’lara konuk olan ünlü isimler…