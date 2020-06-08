Amine Gülşe’den evliliklerinin birinci yılına özel satırlar

Futbolcu Mesut Özil ile evli olan Amine Gülşe, sosyal medya hesabı üzerinden yazdığı satırlarla evliliklerinin birinci yılını kutladı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve takipçileriyle etkileşim içerisinde olan Amine Gülşe, evliliklerinin meyvesi olan bebeklerini de yine sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı.

Gülşe bu defa Instagram hesabı üzerinden evliliklerinin birinci yılına özel satırlar paylaştı. İşte Amine Gülşe’nin futbolcu eşi Mesut Özil’e yazdığı o satırlar:

“Bir sene geçti birbirimize sonsuza dek evet diyeli, hayalimiz bir yuva kurmaktı. Allah önce bizi birbirimize sonra bize Eda’yı bağışladı, ömrümüze ömür kattı. Şükürler olsun ki böyle güzel bir aile olduk. Allah nice mutlu, huzurlu seneler göstersin. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun kocacım. İyi ki varsın, seni bütün kalbimle seviyorum”