Amine Gülşe’nin hamile olduğu iddiası

Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni yıl fotoğrafındaki ayrıntı kullanıcıların dikkatini çekti! Amine'nin karnının hafif şiş olması "Amine hamile' iddialarını gündeme getirdi...

Futbolcu Mesut Özil ile evlendikten sonra Londra’ya yerleşen Amine Gülşe hakkında, sosyal medya kullanıcıları tarafından bir iddia ortaya atıldı.Yeni yılda fotoğraf paylaşan çifte “Amine’nin karnı şiş, hamile mi?” yorumları yapıldı.

Köpekleri ile poz veren ünlü çift, fotoğrafın altına Türk bayrağı ekledi. Amine’nin muhtemelen elbiseden kaynaklı olan karnındaki şişlik ise sosyal medya hamilelik üzerine yoğunlaştı. Ne var ki yapılan yorumlara Gülşe ve Özil’den yanıt gelmeyince iddialar artarak devam etti.