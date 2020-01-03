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Amine Gülşe’nin hamile olduğu iddiası
Amine Gülşe’nin hamile olduğu iddiası
Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni yıl fotoğrafındaki ayrıntı kullanıcıların dikkatini çekti! Amine'nin karnının hafif şiş olması "Amine hamile' iddialarını gündeme getirdi...
Magazin 3 Ocak 2020 - 08:04

Futbolcu Mesut Özil ile evlendikten sonra Londra’ya yerleşen Amine Gülşe hakkında, sosyal medya kullanıcıları tarafından bir iddia ortaya atıldı.Yeni yılda fotoğraf paylaşan çifte “Amine’nin karnı şiş, hamile mi?” yorumları yapıldı.

Amine Gülşe ve Mesut Özil

Köpekleri ile poz veren ünlü çift, fotoğrafın altına Türk bayrağı ekledi. Amine’nin muhtemelen elbiseden kaynaklı olan karnındaki şişlik ise sosyal medya hamilelik üzerine yoğunlaştı. Ne var ki yapılan yorumlara Gülşe ve Özil’den yanıt gelmeyince iddialar artarak devam etti.

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