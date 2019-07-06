Geride bıraktığımız gün kocası Ozan Baran ile Türkiye'ye gelen ve hakkında bu ziyaretle ilgili olarak kendisine kalan milyonlarca dolarlık mirası almaya geldiği şeklinde haberler yapılan Süreyya Yalçın ilginç mayo tercihleri ile kendisinden söz ettiriyor.

Milyonlarca dolarlık mirasa kondu şeklideki haberleri kısa süre içerisinde yalanlayan Süreyya Yalçın, hesabından yaptığı paylaşımda ’97 milyon Dolar para aldığım haberi tümüyle gerçekdışıdır. Henüz sonuçlanmış bir miras davam da olmayıp halen yargılaması devam etmektedir” şeklinde ifadeler kullanmıştı.

BİKİNİ VE MAYOLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Tatil için Bodrum’u tercih eden Süreyya Yalçın, ülkeye geldiği ilk günden beri giydiği mayo ve bikinilerle kendisinden söz ettiriyor.

Sosyal medya hesabı üzerinden birbirinden renkli ve ilginç plaj kıyafetlerini paylaşan Yalçın’ın son paylaşımı yine dikkat çekti.

Altın işlemeli ve apolet detaylı militarist bir mayo tasarlayan Yalçın tasarımlarını kendisinin yaptığı bu mayolarla plaja damga vuruyor. Yalçın’ın kendi tasarladığı plaj kıyafetine; “Amiral Süreyya” şeklinde yorumlar yapıldı.