Amy Schumer, oğlunun adındaki hatayı fark edince değiştirmek zorunda kaldı

Ünlü oyuncu ve komedyen Amy Schumer, bir yaşına gelen oğluna koyduğu iki adın yan yana 'genital' diye okunduğunu fark edince çareyi adını değiştirmekte buldu.

Amy Schumer, 5 Mayıs 2019’da doğan oğlu Gene Attell Fisher’ın ikinci adını, yakın arkadaşı olan İngiliz komedyen Dave Attell’dan ilam alarak koymuştu.

Fakat ünlü isim, oğlunun iki adını yan yana okuyunca, “Genital” kelimesine benzediğini düşünerek eşi Chris Fischer ile birlikte çocuğunun adını değiştirmeye karar verdi.

“YANLIŞLIKLA ONA ‘GENİTAL’ DEDİĞİMİZİ FARK ETTİK”

Schumer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Biliyor musunuz, bebeğimiz Gene’in adı resmi olarak değişti. Artık adı Gene David Fischer. Gene Attell Fischer idi ama yanlışlıkla ona ‘genital’ dediğimizi fark ettik” dedi.

38 yaşındaki Schumer, oğlunun ilk adı olan Gene’i de hayatını kaybeden oyuncu ve komedyen Gene Wilder’dan ilham alarak koymuştu.