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Ana de Armas, New York’a taşınma nedeni olarak Ben Affleck’i gösteriyor

Güzel oyuncu Ana de Armas, corona virüsünün başladığı ilk yıl birlikte olduğu Ben Affleck ile ayrılığı hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr
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Ana de Armas, New York’a taşınma nedeni olarak Ben Affleck’i gösteriyor

Ana de Armas, Los Angeles’ta yedi yıl geçirdikten sonra New York’a taşınmasının nedenlerinden birini açıkladı.

34 yaşındaki oyuncu, New York’ta hayatın tadını çıkarıyor. Ancak Los Angeles’tan kaçmasının nedeni pek de keyfi değil. Armas, Elle ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda, Ben Affleck’ten ayrılmasından kaynaklanan üzüntüsünün çok korkunç hale geldiğini ve sonunda taşınmaya karar verdiğini itiraf etti.

Armas, 2020’de ortaya çıkan corona virüsü pandemisi sırasında Ben Affleck ile birlikteydi. Çift, Derin Sular (Deep Water) üzerinde çalışırken tanıştı. Salgın sürerken de birlikte karantinada kaldılar. Sık sık kahve içmek veya köpeklerini gezdirmek için evden çıktılar ve medyanın da ilgisini çektiler.

Şimdi Ana de Armas, New York’ta erkek arkadaşı, Tinder yöneticisi Paul Boukadakis ile vakit geçiriyor.

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