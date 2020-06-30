Anamız Var 2 filmi nerede çekilmiştir? Anamız Var 2 konusu ne, oyuncuları kim?

Yönetmenliğini Hasan Doğan'ın yaptığı ve ilk kez 2019 yılında yayınlanan Anamız Var 2 filmi bu akşam televizyon izleyicileri ile buluşacak. Komşuluk ilişkisinin çok sıkı olduğu bir mahallede geçen Anamaz Var 2 filmi ile ilgili tüm bilgiler haberimizde…
ANAMIZ VAR 2 KONUSU
Mahallenin evlendirme makinesi olan Ülfet Teyze, tek oğlu olan Oğuz'un hasretiyle yanıp tutuşuyor. Uçan kuşu bile evlendiren Ülfet Teyze'nin en büyük düşmanı ise Firdevs. Firdevs'in oğlunu da Ülfet evlendirmiştir ancak Firdevs bu izdivacı beğenmemektedir. Bu sebepten Ülfet'e karşı düşmanlık beslemeyi sürdürür. Ülfet'in oğlu Oğuz Rusya'dan Türkiye'ye döner, Ülfet oğlunu evlendirmeye gayret ederken, Firdevs ise bu süreci baltalamak için hareket eder.
ANAMIZ VAR 2 OYUNCULARI
Füsun Demirel
Alper Saldiran
Tugçe Kursunoglu
Birgül Ulusoy
Deniz Özerman
Sinan BengierKamil
Ali Riza Tanyeli