Anamız Var 2 konusu ne? Anamız Var filmi oyuncuları…

Anamız Var 2 konusu ne? Anamız Var filmi oyuncuları…

Anamız Var 2 bu akşam televizyonda ilk kez seyirci karşısına çıkıyor. Başrollerinde Füsun Demirel ve Alper Saldıran'ın yer aldığı film izleyicileye eğlenci vakitler yaşatacak. Peki, Anamız Var 2 oyuncuları kimler, konusu ne?

Başrollerini Füsun Demirel, Alper Saldıran, Tuğçe Kurşunoğlu ve Suzan Aksoy'un paylaştığı Anamız Var 2 bu akşam televizyonda yayınlanacak. İzleyiciler ise Anamız Var oyuncu kadrosunda kimler var merak ediyor.

ANAMIZ VAR 2 KONUSU

Sibel'in annesi Semra Hanım'ın vefatı üzerinden 6 ay geçmiştir. Artık Sibel ile Oğuz'un evlenmesine bir mani yoktur. Ülfet bu duruma çok sevinir. Fakat Firdevs hiç sevinmez. Firdevs, Ülfet'in istediği kızı almasına mani olacak yollar arar. Zira önceki yaptıklarından ötürü mahallede yandaşı pek kalmamıştır. Firdevs, Sibel'in babası emlakçı Kamil'in evlenme isteğini duyar ve planını ince ince işleyerek Sibel ve Oğuz'dan önce Kamil ile evlenir.

Kamil'in evliliği mahallede ve civar ilçelerde şok etkisi yaratır. Sibel babasının yaptıklarına anlama veremez. Kamil yalnız ölmek istemem bahanesine sığınır. Sibel'in şoku kolay kolay geçmez. Karşı çıkar, evden ayrılı ama fayda etmez. Mecburen kabullenir, çünkü şu dünyada bir tek babası kalmıştır. Babasının kalbini kırmak istemez. Zira Kamil tansiyon hastasıdır, üzüntüye, sinire strese gelemez.

ANAMIZ VAR 2 OYUNCULARI

Yönetmenliğini Hasan Doğan'ın üstlendiği, başrollerini Füsun Demirel, Alper Saldıran, Tuğçe Kurşunoğlu ve Suzan Aksoy'un paylaştığı “Anamız Var 2” filmi komedi unsurları ile eğlenceli anlar yaşatıyor.