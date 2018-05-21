Andrey Polyanin: ‘Kıvanç olmak için çok fırın ekmek yemeliyim’

Uzun zamandır Türkiye’de yaşayan ve Kalk Gidelim dizisinde rol alan Rus oyuncu Andrey Polyanin, Kıvanç Tatlıtuğ’a benzerliğiyle ilgili, "Kıvanç’ a kadar çok fırın ekmek yemem lazım. Kıvanç seviyesinde olduğumu hiç düşünmüyorum. O hem yakışıklı hem de başarılı bir insan" dedi.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

‘Kalk Gidelim’ dizisinin Rus asıllı yakışıklı oyuncusu Andrey Polyanin, çarpıcı itiraflarda bulundu. Kıvanç Tatlıtuğ'a benzerliğiyle sosyal medyada çok konuşulan Polyanin, “Benzeten çok var ama ben benzediğimizi düşünmüyorum. Kıvanç'ın çok farklı bir tarzı var. Hakikaten yakışıklı bir adam. Kıvanç'a kadar çok fırın ekmek yemem lazım. Kıvanç seviyesinde olduğumu hiç düşünmüyorum. O hem yakışıklı hem de başarılı bir insan” dedi.

‘RUSYA'DA SIRADAN BİR İNSANIM’

Sosyal medyada genç kızların beğenilerine rağmen kendisini yakışıklı bulmadığını belirten Polyanin, “Rusya'da sıradan bir insanım. Çirkin olduğumu düşünmüyorum ama sıradanım. Yakışıklılık benim için hiçbir zaman önemli olmadı. Yakışıklılığım ile değil oyunculuğum ile ön planda olmak isterim, bu yüzden de hep kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bu tarz muhabbetleri de sevmiyorum” diye konuştu.