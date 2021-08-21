Angelina Jolie Afganistan için Instagram’a katıldı

Ünlü oyuncu Angelina Jolie, Afganların yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için Instagram hesabı açtı. Bir Afgan kızın kendisine yazdığı mektubu paylaştı. Jolie, "dünyanın en yetenekli insanları" olarak tanımladığı Afgan mültecilerin yük gibi görülmesini de "mide bulandırıcı" olarak değerlendirdi.

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Dünyaca ünlü sanatçı Angelina Jolie, Afganistan’da yaşananlara dikkat çekmek için Instagram hesabı açtı. Jolie, “Temel insan hakları için mücadele veren insanların hikayelerine” yer vereceğini belirtti.

Jolie, “dünyanın en yetenekli insanları” olarak tanımladığı Afgan mültecilerin yük gibi görülmesini de “mide bulandırıcı” olarak değerlendirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) iyi niyet elçisi olan Jolie, ilk mesajında bir Afgan kızın kendisine yazdığı mektubu paylaştı. Ünlü sanatçı, 11 Eylül'den iki hafta önce Afganistan'da Taliban'dan kaçan Afgan mültecilerle görüştüğünü yazdı.

Afganların ülkelerini saran korku ve belirsizlik nedeniyle yeniden yurtlarından olmaları karşısında çok üzüldüğünü yazan Angelina Jolie, “Bunca harcanan zaman ve paradan sonra, dökülen kanın ve kaybedilen hayatların bu sonuca ulaşması, anlaşılması imkânsız bir başarısızlık.” yorumunu yaptı.



