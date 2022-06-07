Angelina Jolie, Brad Pitt’i fena kızdırdı: İkili mahkemede karşı karşıya

Bir zamanların Brangelina'sı artık neredeyse kanlı bıçaklı. İkilinin çocukların velayeti ile ilgili anlaşmazlığı, ortak oldukları şaraphaneye de yansıdı. Brad Pitt, kendisinden habersiz bir şekilde hissesini satan Jolie'ye ateş püskürdü.

Sozcu.com.tr

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Bay ve Bayan Smith (Mr. & Mrs. Smith) filminde birbirlerine aşık olup Hollywood’un gözde çifti haline gelen Angelina Jolie ve Brad Pitt’in ayrılığı, ilişkileri kadar görkemli oldu. Jolie uğruna, Jennifer Aniston’dan bile ayrılan Brad Pitt, 10 yıllık ilişkilerinin ardından bir yandan şiddet iddiaları bir yandan da ticarî anlaşmazlıklarla mücadele ediyor.

Brad Pitt, Angelina Jolie’yi çok sevdiği Miraval Fransız şaraphanesinin yarısını Rus oligarkına satmakla suçluyor ve velayet kavgasına misilleme olarak kendisine zarar vermek için Jolie’nin acımasız iş taktikleri kullandığını iddia ediyor.

Pitt, Jolie’yi Fransız bağındaki hissesini gizlice kötü niyetle bir Rus oligarkına satarak kendisine zarar vermeye çalışmakla suçladı.

47 yaşındaki Jolie, gelişen Chateau Miraval şaraphanesinin yarısını, Rus votkası yapan Yuri Shefler tarafından yönetilen bir şirkete sattı.

Daha önce adı Stolichnaya olan Stoli isimli şirket, Putin’in Ukrayna’yı işgalinden sonra kendini Putin rejiminden ayırmak için girişimlerde bulundu. Stolichnaya, bu süreçte sık sık dünya çapında boykotların hedefi oldu.

“TEK AMACI BRAD PITT’E ZARAR VERMEK”

Mahkeme belgelerine göre, çiftin 2014 yılında evlendiği Güney Fransa şatosu, Pitt’in tutkusu haline geldi ve onun rehberliğinde dünyanın en saygın roze şarap üreticilerinden biri haline geldi. Ancak Pitt’in avukatları tarafından dosyalanan belgeler, Ekim 2021’de Jolie’nin “Miraval’ın kontrolünü ele geçirmeye kararlı düşman bir üçüncü taraf rakip olan Tenute del Mondo’ya hissesini sattığını” iddia etti. Jolie’nin bu satışla, Pitt’e zarar vermek istediği belirtildi.

Çifte yakın kaynaklar, Jolie’nin bu hamlesinin çiftin çocukları için verdiği velayet savaşına karşılık olduğunu belirtirken, Jolie’nin küstah ve kinci olduğunu söyledi. Ayrıca Pitt’in avukatları, “Jolie, Pitt’i kasten habersiz bırakarak ve Pitt’in sözleşmeden doğan haklarını bilerek ihlal ederek, sözde satışı gizlice takip etti ve daha sonra gerçekleştirdi. Böyle yaparak Jolie, kazanmadığı kârları ve yapmadığı bir yatırımın getirisini elde etmeye çalıştı. Ayrıca sözde satış yoluyla Jolie, Pitt’e zarar vermeye çalıştı” dedi.

SHEFLER, MIRAVAL’IN İŞLERİNİ ENGELLİYOR

Aukatlar, Shefler’ın şarap işini düşmanca bir şekilde devraldığını, Miraval’ın operasyonlarını istikrarsızlaştırdığını ve rakip girişiminin yararına Miraval’ın gizli ve özel bilgilerine erişim istediğini belirtti.

Belgeler şu sözlerle devam ediyor: “Bütün bunlar Jolie’nin yasa dışı ve haksız davranışının doğrudan sonucu. Tarafların anlaşmasını ihlal ederek Jolie, Pitt’i bir yabancıyla ve daha da kötüsü, zehirli bağlantıları ve niyetleri olan bir yabancıyla ortak olmaya zorlamaya çalıştı.”

Dosyada ayrıca satışın, çiftin 2008 yılında satın aldıkları ve Aix-en-Provence yakınlarındaki Correns’de bulunan 1.000 dönümlük Chateau Miraval arazisinde ortaklıklarının başlangıcında yaptıkları bir anlaşmayı ihlâl ettiği de iddia ediliyor.

KİMİN NE KADAR HİSSESİ VAR?

Eski sevgililer arasındaki bu yasal savaş, hisselerin büyüklüğü nedeniyle biraz daha karmaşıklaşıyor: Miraval, Pitt’in kendi şirketi Mondo Bongo aracılığıyla yüzde 60’a, Jolie’nin ise Nouvel şirketi aracılığıyla yüzde 40’a sahip olduğu Quimicum’a ait. 2016’da Jolie ile ayrılmadan üç yıl önce Pitt, Mondo Bongo’nun hisselerinin yüzde onunu Nouvel’e devretti ve onları Quimicum’da yüzde 50 – 50 hissedar yaptı.

Ancak davaya göre, hisseler Lüksemburg yasalarına göre önemli bir miktarda değil, sadece 1 Euro’ya satıldığı için yüzde on devir geçersiz.

VELAYET SAVAŞINI KAYBETTİĞİ İÇİN YAPTI

Pitt, Miraval ile ilgili yaşananların ise çocukların velayetiyle ilgili mahkemenin verdiği karardan sonra olmasına dikkat çekti. Pitt’in avukatları, başlangıçta, Miraval için 164 milyon dolar değerindeki satın alma müzakerelerinin Jolie ve Pitt arasında başladığını ve Nisan 2021’de devam ettiğini söylüyor: “Müzakereler çok ileri bir aşamaya geldi ve taraflar fiyat üzerinde anlaşmaya bile vardı.”

Ancak Mayıs 2021’de çiftin velayet davasına başkanlık etmek üzere atanan yargıç, Jolie’nin inandırıcı olmadığını ve Pitt’in talebi üzerine mevcut velayet kararının değiştirilmesi gerektirdiğine karar verdi. Bu kararın ardından da Jolie’nin temsilcileri bir ay sonra Pitt’e görüşmelerin sona erdiğini bildirdi.

ŞATONUN GEÇMİŞİ

Ünlü çift, şatoyu aslında altı çocuklarıyla birlikte kalmak ve bir aile şirketi oluşturmak için satın almıştı. Pitt daha sonra ünlü şarap üreticisi Marc Perrin ile onu dünya çapında bir işletmeye dönüştürmek için ortaklık kurdu.

Basında da bağın, Pitt’in tutkusu haline geldiği ve zamanla Miraval’ın saygın roze şarap üreticilerinden biri haline geldiği belirtiliyor.

Avukatlar, Jolie’nin olaya tanık olduğunu ve bu süreçte Maleficent yıldızının Miraval’ın başarısına hiçbir katkıda bulunmadığını söyledi.

HİÇBİR KATKISI OLMADI

Ortak girişimin ilk şarabı Miraval Rosé’un 2012’de ilk 6.000 şişesi beş saat içinde çevrimiçi olarak tükendi. Şarap konusunda uzman bir yayın olan Wine Spectator, onu 2013’ün En İyi 100 listesine bile ekledi. Bunun üzerine Miraval’ın satışları fırladı ve tüccarlar en yeni şarapları için bekleme listelerine girmeye başladı.

Pitt’in avukatları, çiftin ayrılmasından üç yıl sonra 2019’a kadar Miraval şaraplarının 65 ülkede satıldığını ve başarının devam ettiğini söylüyor. Yasal belgelerde, “Pitt, önemli finansal yatırımlar ve yıllarca süren öz sermaye sayesinde son derece başarılı bir aile şirketi kurdu. Miraval 2008’den beri buna paralel olarak muazzam bir değer kazandı ve şimdi yüz milyonlarca dolar değerinde” deniliyor.

SHEFLER DOĞRU ZAMANI KOLLADI

Sovyet doğumlu, İngiliz ve İsrail vatandaşlığına sahip Shefler ise Miraval’ın başarısını uzaktan izledi. 160 ülkede alkol satan SPI Group’un sahibi, 2016 yılında Brangelina’nın boşanma haberleri üzerine Miraval için 60 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

Teklif reddedildi, ancak 2021’in başlarında Shefler’in ortakları geri döndü ve Pitt ile bir toplantı yaptı. Ancak yıldız, bir anlaşmayla ilgilenmediğini iletti.

Pitt’in avukatları, Shefler’ı Ukrayna’yı işgal eden Putin’e de bağladılar. Mahkeme belgelerinde, “Shefler, Vladimir Putin’in yakın çevresindeki kişilerle kişisel ve profesyonel ilişkiler sürdürüyor” iddiasında bulundular. Ancak votka kralı, Ukrayna’nın işgalinden sonra Putin rejimini alenen eleştirirken anavatanından sürgün edildiğini de söyledi.

Bir basın açıklamasında Shefler, savaşa doğrudan tepki olarak votkasının adını Stolichnaya’dan Stoli’ye değiştirdiğini söyledi.

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