Angelina Jolie, çenesine taktığı mücevher ile olay oldu

Eternals filminin galasında boy gösteren Angelina Jolie, sıra dışı tarzıyla kendinden söz ettirmeyi yine başardı. Ünlü yıldız, bu defa da kullandığı aksesuarlarla gündeme geldi. Jolie, çenesine taktığı mücevher ile beğeniler topladığı kadar eleştiri oklarının da hedefi oldu.

Sozcu.com.tr

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Son zamanlarda çocuklarının velayeti konusunda Brad Pitt ile yaşadığı anlaşmazlıklarla sık sık gündeme gelen güzel oyuncu bu defa vizyona girecek son filminin galası için göz önündeydi.

Marvel evreninin son filmi Eternals’ta yer alan Jolie, filmin galasına çocuklarıyla katılarak basının ilgi odağı oldu. Güzel oyuncu, ayrıca seçtiği aksesuarlarla da dikkat çekti.

Çene kelepçesi gibi görünen aksesuar, bazıları tarafından beğenilmezken çok sayıda beğeni de aldı. Londra’daki EC One kuyumcularının sahibi Jos Skeate, “Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Konuşmak çok zor olabilir!” dedi.

Bu dezavantaja rağmen, Nina Berenato tarafından yapılan 14 ayar altın parça için siparişler yağdı. Teksaslı tasarımcı, bir versiyonunu Beyoncé’nin 2019’daki bir videosunda kullandığı aksesuarın, şarkıcı ve Jolie gibi “süper anneler” düşünülerek yapıldığını iddia etti. Alt dudaktan sarkan parçanın Jolie’yi bir süper kahraman gibi gösterdiğini de sözlerine ekledi.

Berenato, tasarım için Yunan ve Roma mitolojisinden ilham aldığını söyledi. Stilist Jason Bolden, gizli siparişi geçen hafta verdi ve Berenato, aksesuarın sahibinin kim olduğunu ancak siparişler yağmaya başladığında öğrendi.

Jolie’nin kullandığı Berenato tasarımı çoğu kişi tarafından beğenilse de sosyal medyada eleştiriler de aldı. Facebook’ta bir kullanıcı; büyük bir ataş gibi göründüğünü yazarken, bir diğeri de “dişçide bir şeyler ters gitmiş sanırım” yazdı.

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