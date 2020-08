Angelina Jolie, çocuk şiddetine karşı yetkilileri göreve çağırdı

Oscar ödüllü oyuncu Angelina Jolie, pandemi döneminde çocukların evlerinde şiddete maruz kalma risklerinin olduğunu ve okulların kapalı olmasının çocukları şiddete açık bir hale getirdiğini söyleyerek, yetkililere harekete geçme çağrısında bulundu.

Los Angeles Times gazetesine yazdığı makalede Jolie, okullarda öğretmenlerin çocuklara uygulanan şiddeti fark edip bildirdiğini fakat uzaktan eğitimle birlikte şiddetin rapor edilmesinde aşırı düşüş yaşandığını belirtti.

VAKALAR İKİYE KATLANDI

Sadece New York’ta temmuz ayında aile içi şiddet vakalarının ikiye katlandığını belirten Jolie, “Okullar kapalı kalırsa öğretmenlerin tacizi online olarak tespit edebilmesi için desteğe ihtiyaçları olabilir. Herhangi bir istismar durumunda şu an tek tanıklar aile bireyleri ve dostları olacak. Tanıdığınız ya da sevdiğiniz birinin istismarcı olduğunu kabullenmek zor ama çocukların aileleri ve dostları, istismarı tespit etmek ve bir çocuğun sağlığını ve güvenliğini her şeyin önüne koyacak ahlaki güce sahip olmalı” dedi.