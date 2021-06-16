Angelina Jolie, eski eşiyle oğlunu tanıştırdı

İlk olarak 11 Haziran’da Jonny Lee Miller’ın evine girerken görüntülenen Jolie’nin, bu ziyaretinden dört gün sonra 17 yaşındaki oğlu Pax ile yeniden Miller’ın evine gittiği basında yer aldı.

Jolie 1999’da boşandığı Miller’dan sonra Billy Bob Thornton ve Brad Pitt ile evlilikler gerçekleştirdi. Mr. & Mrs. Smith filminde başrolü paylaşan Pitt ve Jolie Hollywood’un gözde çiftiydi. Ancak evliliklerini 2019 yılında sonlandırma kararı aldılar.

Bir zamanların Brangelina’sı şimdilerde çocuklarının velayeti için mücadele ediyorlar. Son olarak çocukların ifadelerinin alınmaması nedeniyle mahkemeyi haksızlıkla suçlayan Jolie, Pitt’in de geçmişinde aile içi şiddet geçmişi olduğunu iddia etmişti.

Çiftin velayet savaşı sürerken Jolie’nin eski eşiyle görüşmesi ve oğlunu tanıştırması dikkat çekti.

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