Angelina Jolie Instagram’a katılır katılmaz, Afgan bir genç kızın mektubunu paylaştı

Angelina Jolie, Instagram'a katıldı ve ilk gönderisinde Afganistan'da yaşayan bir genç kızın mektubuna yer verdi. Jolie'nin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

SOZCU.COM.TR

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Jolie Instagram hesabı açar açmaz 6,9 milyon takipçiye ulaştı. Jolie, ilk gönderisinde de Afganistan’da yaşananlara dikkat çekmek için Afganlı bir genç kızın mektubunu paylaştı, Hollywood’un ünlü yıldızı paylaşımında şu satırlara yer verdi:

“Şu anda Afganistan halkı sosyal medyada iletişim kurma ve kendilerini özgürce ifade etme yeteneklerini kaybediyor. Bu yüzden, dünyanın dört bir yanında temel insan hakları için savaşanların hikayelerini ve seslerini paylaşmak için Instagram’a geldim.”

Bu gönderiyi Instagram’da gör Angelina Jolie (@angelinajolie)’in paylaştığı bir gönderi

11 Eylül saldırılarından birkaç hafta önce Afganistan’da geçirdiği zamanı anlatan ve o dönemde Taliban yönetimi ile tanıştığını belirten oyuncu, şu ifadelere yer verdi:

“Ülkelerini saran korku ve belirsizlik nedeniyle Afganların bir kez daha yerinden edilmelerini izlemek mide bulandırıcı. Bu kadar zaman ve para harcamak, kan dökmek ve sırf bu noktaya gelmek için can kaybetmek, anlaşılması neredeyse imkansız.”

Oyuncu paylaşımını yardım etmek için elinden geleni yapacağını belirterek ve takipçilerini de kendisine katılmaya davet ederek bitiriyor.

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