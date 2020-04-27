Angelina Jolie: Mükemmel ebeveyn olmak imkansız

Salgın günlerinde Time dergisine yazdığı makalelerle gündeme gelen Angelina Jolie, ebeveynlik üzerine konuştu. Jolie, "Ebeveynler her şeyi doğru yapabilmeyi, ihtiyaçlara cevap verebilmeyi, sakin ve pozitif kalmayı umut ediyor. Bana yardıme den tek bir şey varsa o da bunların imkansız olduğunu bilmek" dedi.

Angelina Jolie, Time dergisine yazdığı makalede ebeveynlik konusunu ele aldı. Boşandığı eşi Brad Pitt ile birlikteliğinden Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, ikizler Knox ve Vivienne adlarında üçü biyolojik üçü de evlatlık üzere toplam altı çocuğu bulunan Jolie, mükemmel ebeveyn olmanın imkansız olduğunu söyledi.

“MÜKEMMEL OLMAK İMKANSIZ”

Jolie, çocuklarının tüm ihtiyaçlarına cevap vermenin çok zor olduğunu belirttiği makalesinde, “Şu an da salgının ortasında sanırım tüm anne ve babalar çocuklarıyla evde. Hepsi her şeyi doğru yapabilmeyi, ihtiyaçlara cevap verebilmeyi, sakin ve pozitif kalmayı umut ediyor. Bana yardım eden tek bir şey varsa o da bunların imkansız olduğunu bilmek” dedi.

“ÇOCUKLARIN BEKLENTİSİ DÜRÜSTLÜK”

44 yaşındaki oyuncu, hatalar konusunda çocuklarına karşı dürüst olabildikleri sürece çocukların, ebeveynlerinin mükemmel olmasını istemediğini vurguladı.

Jolie, “Çocuklarınızın sizden mükemmel olmanızı istemediklerini keşfetmek harika bir şey. Onlar sizden sadece dürüstlük bekliyor ve elinizden gelenin en iyisini yapmanızı” dedi.

Yazdığı makalenin devamında Jolie, “Sizi seviyorlar. Size yardım etmek istiyorlar. Sonuçta bu sizin oluşturduğunuz bir takım. Bir şekilde onlar da sizi yetiştiriyor, birlikte büyüyorsunuz” dedi.

2002 yılında oğlu Maddox’u Kamboçya’dan evlat edinen Jolie, o dönemde hayatını bir başka insanın yetişmesine adamanın zor olmadığını düşündüğünü belirtti. Ebeveyn olma kararını hatırladığını ve sevmenin zor olmadığını vurgulayarak, “Kendimi bir başkasına adamak ve kendi hayatımdan daha iyi hale getirmek zor değildi” dedi.