Angelina Jolie ve Brad Pitt, 164 milyon dolarlık Fransız şatosu için karşı karşıya

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in boşanması daha da karmaşıklaştı. İkili şimdi Fransa'da sahip oldukları 164 milyon dolarlık Château Miraval için mücadele ediyor.

Sozcu.com.tr

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Hollywood’un ünlü çifti, bir süredir boşanma ve velayet davası haberleriyle sık sık gündeme geliyor. Çift, şimdi de üzüm bağları için savaşıyor.

Brad Pitt, 21 Eylül’de Angelina Jolie’yi potansiyel bir satıştan çıkarmaya çalışmakla suçlayan bir dava açtı. HollywoodLife tarafından elde edilen mahkeme belgelerine göre; Angelina Jolie’nin hissesini satma girişimi Brad’in pahasına önemli bir kârla sonuçlanabilir.

Açılan davada; Angelina Jolie’nin, Pitt ile ortak işi Château Miraval şaraplarının çıkarına göre hareket etmediği iddia ediliyor. Jolie’nin son dört yıldır, yıllık hesapların onaylanmasını ve menajerin yenilenmesini sistematik olarak geciktirerek şirketin çıkarlarına göre hareket etmediği belirtiliyor.

Angelina Jolie, Brad Pitt ile 10 yıllık ilişkisini 2016 yılında uzlaşılmaz farklılıklar nedeniyle sonlandırdı ve boşanma davası açtı. İkili, boşanma sürecinde çocukların velayeti için de sıkı bir mücadeleye girdi. Davanın ortak velayet ile sonlanmasından sonra Jolie, sonucu bozmak için adımlar atmaya başladı.

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