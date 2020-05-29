Angelina Jolie ve Brad Pitt ilişkilerini düzeltti

Angelina Jolie ve Brad Pitt, 2016 yılında boşanma kararı alıp, geçen yıl resmi olarak boşandıktan sonra bir türlü çocuklarının velayetleri konusunda anlaşmaya varamadı. Daily Mail’de yer alan habere göre, Pitt ve Jolie, çocukları Maddox (18), Pax (16), Zahara (15), Shiloh (14) ikizler Knox ve Vivienne’in (11) velayet sorununu çözdü.

Ünlü aktöre yakın bir kaynak, Daily Mail’e yaptığı açıklama ile “O ve Angie velayet için anlaşınca ilişkileri de düzeldi” dedi ve haftaya, biyolojik çocukları Shiloh’un 14’üncü yaş günü için boşanan çiftin bir araya geleceğini belirtti. Çocuklar için bir velayet programı belirleyen Angelina ve Bratt artık çocukları konusunda bir daha tartışma yaşamayacak.