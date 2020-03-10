Angelina Jolie ve Brad Pitt, kızları için bir araya geldi

Angelina Jolie ve Brad Pitt, kızları için bir araya geldi

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in 15 yaşındaki kızı Zahara ve 13 yaşındaki Shiloh, kısa aralıklarla ameliyat oldu. Yaklaşık 4 yıl önce boşanan çift, kızlarını yalnız bırakmadı ve tüm süreçte yanlarında oldu.

Angelina Jolie, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, hastane odasında Time için bir makale kaleme aldı. Yaklaşık iki ay önce büyük kızı 15 yaşındaki Zahara’nın kalça ameliyatı olduğunu, Brad Pitt’in kendilerini yalnız bırakmadığını belirten Jolie, Zahara’dan sonra 13 yaşındaki Shiloh’un da bir operasyon geçirdiğinden bahsetti.

Hastanede geçirdikleri süre boyunca tüm ailenin birlikte olduğunu, herkesin birbiriyle ilgilendiğini belirten Jolie, makaleyi de kızlarından izin alarak yazdığını belirtti.

Zahara’nın ameliyatından bahseden ünlü oyuncu, nedense Shiloh’dan hiç bahsetmedi. Kulislerde dolaşan haberlere göre, Shiloh cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Zira 13 yaşındaki kızın uzun süredir kendini erkek gibi hissettiği ve erkek gibi giyindiği herkes tarafından biliniyor…