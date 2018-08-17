Angelina Jolie ve Brad Pitt yeniden karşı karşıya
Angelina Jolie ve Brad Pitt’in boşanma davası bir türlü bitmek bilmiyor. Pitt, geçtiğimiz günlerde boşanma davasıyla ilgili detayların kamuoyuna yansımasından dolayı Jolie’yi suçlamış ve yaşanılanları “İğrenç buluyorum” cümlesiyle değerlendirmişti.
TMZ'in haberine göre, boşanma arifesindeki çift, bu kez de çocukları nedeniyle karşı karşıya geldi. İddia, Jolie’nin çocuklarla Pitt’in arasını açtığı yönünde…
Jolie'nin her ne kadar çocuklar üzerinde baskı kurmadığı söylense de, babalarıyla görüşmelerinde zorluk yaşattığı söyleniyor. Üç oğlunun bu nedenle Pitt’e tavır aldığı ve görüşmek istemediği söyleniyor.
NAFAKA İÇİN DE TARTIŞMIŞLARDI