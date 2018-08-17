Angelina Jolie ve Brad Pitt yeniden karşı karşıya

Yaklaşık 2 yıl önce boşanma kararı alan ve tartışmaları bir türlü sona ermeyen Brad Pitt ve Angelina Jolie arasında çekişme sürüyor. Üçü biyolojik, üçü de evlatlık olmak üzere toplamda 6 çocukları bulunan çiftle ilgili yeni bir iddia Pitt cephesinden geldi. Pitt, Jolie'yi çocuklarla arasını açmakla suçluyor.

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Angelina Jolie ve Brad Pitt’in boşanma davası bir türlü bitmek bilmiyor. Pitt, geçtiğimiz günlerde boşanma davasıyla ilgili detayların kamuoyuna yansımasından dolayı Jolie’yi suçlamış ve yaşanılanları “İğrenç buluyorum” cümlesiyle değerlendirmişti.

TMZ'in haberine göre, boşanma arifesindeki çift, bu kez de çocukları nedeniyle karşı karşıya geldi. İddia, Jolie’nin çocuklarla Pitt’in arasını açtığı yönünde…

Jolie'nin her ne kadar çocuklar üzerinde baskı kurmadığı söylense de, babalarıyla görüşmelerinde zorluk yaşattığı söyleniyor. Üç oğlunun bu nedenle Pitt’e tavır aldığı ve görüşmek istemediği söyleniyor.

NAFAKA İÇİN DE TARTIŞMIŞLARDI

Jolie, geçtiğimiz günlerde Pitt’in çocukların bakımı için para vermediğini söylemiş, Pitt de bu iddiaları reddederek, bugüne kadar çocukları için bir milyon 300 bin dolar ödeme yaptığını, Jolie’ye de ev alması için 8 milyon dolar borç verdiğini söylemişti.