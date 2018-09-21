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Angelina Jolie ve Kim Kardashian’ın gençlik halleri şaşırttı
Angelina Jolie ve Kim Kardashian’ın gençlik halleri şaşırttı
Dün, Instagramda Throw Back Thursday yani TBT günüydü. Pek çok ünlü geçmişe dair fotoğraflarını paylaştı ama hiçbiri Angelina Jolie ve Kim Kardashian kadar şaşırtmadı!
Magazin 21 Eylül 2018 - 14:40
angelina

Angelina Jolie…

Angelina Jolie’nin güzelliği dillere destan… Ama buna rağmen dudaklarının dolgu olduğundan tutun da yüzünün pek çok yerine estetik yaptırdığına ilişkin bir çok haber yapıldı. Ama dün ortaya çıkan bir fotoğraf, aslında Jolie’nin estetiksiz olduğunu gözler önüne serdi… 18 yaşındaki halinin paylaşıldığı ünlü oyuncu aradan geçen 25 yıla rağmen neredeyse hiç değişmemiş.
Şaşırtan ve Angelina Jolie’nin aksine, fotoğrafa baktıkça ‘Resmen evrim geçirmiş’ diyeceğiniz bir başka paylaşım daha vardı. Kim Kardashian muhtemelen yine 18’li yaşlarına ait bir paylaşım yaptı. Bu da ünlü TV şovu yıldızının yıllar içinde ne kadar çok estetik yaptığını gösteriyor. Zira o haline baktığınızda asla ‘Kim Kardashian’ın gençliği’ demezsiniz…

kim

Kim Kardashian

Son güncelleme: 15:09 - 21.09.2018

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