Angelina Jolie’den anlamlı ziyaret

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, Irak’ta 3 yıldır süren terör örgütünün saldırıları nedeniyle harabeye dönen Musul kentini ziyaret etti. Ramazan Bayramı'nın 2. gününde ziyaret gerçekleştiren Jolie, Musul'da terör saldırılarında bombardımanlar nedeniyle yıkılan binalar arasında dolaşarak yerlerinden edilmiş ailelerle bir araya geldi. Jolie, dünyaya yaşanılan acıların unutulmaması için çağrıda bulundu.

“Bu, UNHCR ile çalıştığım yıllar içinde gördüğüm en büyük yıkım. Bu insanlar her şeyini kaybetmiş” diyen Jolie, terör mağdurlarının yaşadıklarını benzersiz bir acı olarak nitelendirdi. Oscarlı oyuncu Jolie, “Böyle bir kayıptan sonra şehri yeniden inşa etmek için gereken irade için diyecek bir şeyim yok. Ama bu şehrin insanları böyle yapıyor. Talihsiz ve travmaya uğramışlar, ama aynı zamanda umutlular. Evlerini kendi elleriyle temizliyorlar, gönüllü oluyorlar ve birbirlerine yardım ediyorlar. Ama bizim yardımımıza da ihtiyaçları var” diye konuştu.