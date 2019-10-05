Angelina Jolie’den samimi itiraf: “Kendimi tanıyamadım”

Angelina Jolie, Brad Pitt ile olan ilişkisi hakkında ilk defa samimi açıklamalarda bulundu. O dönem kendisini kaybettiğini itiraf eden ünlü isim Pitt ile ilişkisinin hayatını nasıl etkilediğini anlattı.

Angelina Jolie, Fransa’da yayınlanan Madame isimli dergiye verdiği röportajda samimi itiraflarda bulundu. Brat Pitt ile ilişkisinden sonra yaşadıklarını açıkça anlatan ünlü isim “Kendimi kaybetmiştim, artık kendimi tanıyamıyordum” dedi.

Kadere inanıp inanmadığını soran muhabire, “Kaderimin bana ne getireceğini bilmiyorum ama köklerime döndüğüm bi dönemdeyim. Kendi içime dönüyorum. Çünkü kendimi biraz kaybetmiştim” dedi. Açıklamalarına Sanırım Brad ile ilişkimin bitmesine yakın kaybolmaya başladım. Karmaşık zamanlardı, artık kendimi bile tanıyamadığım zamanlar. Git gide küçüldüğümü ve önemsiz olduğumu hissediyordum.” şeklinde devam etti.

“Derin ve gerçek bir üzüntü hissettim, çok incinmiştim. Diğer yandan, ne kadar önemsiz hissetsem de alçakgönüllü oldum. Belki de insan olmak buydu. Hepsinin ötesinde birçok sağlık sorunum da oldu. Her şey rayına oturmaya başladığında ise ne kadar şanslı olduğumu hatırladım” diyen altı çocuk annesi Jolie, şimdilerde çocuklarının eğitimiyle ilgili yeni şeyler keşfetmekten zevk almaya başladı.

Angelina Jolie ve Brad Pitt 2014 yılında evlendi ve Hollywood’un en değerli çiftlerinden biri oldu. Çift 2016 yılında, 11 yıllık ilişkilerini sonlandırdı.

En son Ad Astra filminde başrol oynayan Pitt, geçtiğimiz günlerde ayrılık acısıyla nasıl başa çıktığını anlatmıştı. Alkol ve uyuşturucu problemleri olduğunu da itiraf eden Pitt, “Ayrılıkla nasıl başa çıkacağımı bilmiyordum. Kaçmak için ne bulursam kullandım.” dedi.