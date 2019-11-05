Angelina Jolie’nin film setinde bomba paniği

Independent’ın haberine göre, filmin bir sahnesi için Kanarya Adaları’na bağlı Fuerteventura Adası’nda bulunan film ekibi sette henüz patlamamış bir bomba bulunmasıyla panik yaşadı ve çekimlere ara vermek zorunda kaldı. Başrol oyuncuları Angelina Jolie ve Richard Madden’in apar topar setten uzaklaştırıldığı öğrenildi. Sette çalışan bir kişi The Sun’a yaptığı açıklamada “Gerçekten çok korkutucuydu. Yüzyıllardan beri el değmemiş bir bomba. Ama ona yaklaştığımızda ne olacağını bilemeyiz” diye konuştu. Bombanın bölgeye nasıl geldiği bilinmiyor ancak Fuerteventura Adası’nın İkinci Dünya Savaşı zamanında Alman askeri üssü olarak kullandığı belirtiliyor. (Fotoğraf: ABACA)