Angelina Jolie’nin gizli projesi

Uluslararası Af Örgütü ve Angelina Jolie, çocukları ve gençleri sahip oldukları haklara dair bilgilendiren bir kitap üzerinde çalışıyor. Çocukların ve yetişkinlerin, çocukların insan haklarından haberdar olmaması, bu haklar bilinmediği ve korunmadığı için çocukların savunmasız ve çoğu zaman onarım mekanizmalarından yoksun kalması projenin çıkış noktası oldu.

Kitapta Angelina Jolie’ye çocuk hakları avukatı Geraldine Van Bueren eşlik ediyor. Bueren, çocuklara ilk kez kendi benzersiz haklarını veren dönüm noktası niteliğindeki BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni hazırlayan isimlerden biri.

EYLÜL 2021’DE YAYINLANACAK

Haklarınızı Bilin (Ve Talep Edin) isimli kitap, Birleşik Krallık’ta Andersen Press ve diğer uluslararası yayıncılar tarafından Eylül 2021’de yayınlanacak.

Angelina Jolie kitap hakkında şöyle konuştu:

“Bugün mücadeleye hazır gençlerimiz var. Ancak birçoğu, yetişkinlerden gelen yanlış bilgilerle, haklarıyla ilgili farkındalık yoksunluğuyla ve belirli haklarını yaşadıkları ülkeler ve koşullarda nasıl kullanacaklarına dair bilgi eksikliğiyle mücadele ediyor. Onlara mücadelelerini güçlendirecek araçlar sağlamalıyız. Af Örgütü, Geraldine ve ben bu kitapları gençlere teslim etmeyi ve kitapların yanlarında taşıyabilecekleri ve kullanabilecekleri bir rehber olmasını umuyoruz. Sadece onları bilgilendirmek için değil, aynı zamanda onları etkinleştirmek ve bu kitapları gerektiğinde bir başvuru kaynağı olarak kullanabilmelerini sağlamak için.”

Kitap, 13 yaş ve üzeri çocuklar için hazırlanıyor ve ifade özgürlüğü, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ırksal eşitlik, sağlık hakkı, temiz iklim ve sürdürülebilir çevre dahil olmak üzere bir dizi konuyla ilgili temel hak gruplarını ve bunların gerçek dünyada nasıl uygulanacağını ortaya koyuyor. Hak gruplarına, dünyanın her köşesinde fark yaratmak için mücadele eden çocuk aktivistlerin hayat hikayeleri ve kendi ağızlarından alıntılar eşlik ediyor.