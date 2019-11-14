Angelina Jolie’nin kini bitmiyor

Angelina Jolie'ye yakın bir kaynağın bir gazeteye yaptığı açıklamada Jolie'nin, eski eşi Brad Pitt'e karşı kin beslediğini söyledi. Pitt'e karşı buruk duygular hissetmesinin nedeni çocuklarının hayatını alt üst etmesi olarak belirtti.

Üç yıl önce evliliklerini bitiren Jolie ve Pitt çiftinin arasında sular durulmuyor. US Weekly’ye konuşan Angelina Jolie’ye yakın bir isim, “Angelina, Brad’e karşı hala kin besliyor. Kendisi ve çocuklarının hayatını alt üst etmekten sorumlu tutulmasını istiyor” dedi.

Geçen hafta Harper’s Bazaar dergisine verdiği röportajda Jolie, ABD’den taşınmak istediğini fakat eski eşi Pitt’in buna izin vermediğini açıklamıştı. Bu nedenle kendisini ABD’ye kapana kısılmış hissettiğini söyleyen 44 yaşındaki ünlü yıldız, “Çocuklarım 18 yaşına bastıklarında deniz aşırı ülkelere taşınmak istiyorum. Şu an çocuklarımın babasının yaşamamızı seçtiği yerdeyim” dedi.

Son birkaç yılın kendisi için çok zor geçtiğini itiraf eden Jolie, başrolünü üstlendiği Malefiz filminin devamı hakkında ise “Bazen kendinizi güçlü hissetmediğiniz zamanlar olur ve ben bu tip bi karakteri oynamak için gücümü sonuna kadar kullanabildiğim için çok minnettarım. Bu rol bana güçlü olabileceğimi hatırlattı. Sanırım artık daha güçlüyüm” dedi.

Çiftin boşanma davası henüz sonuçlanmamış olsa da yargıç John W. Ouderkirk, çiftin artık evli sayılmadığını söyledi. Angelina Jolie’nin soyadından da ‘Pitt’ kısmı çıkarıldı.