Angelina Jolie’nin Nicole Poturalski endişesi

Brad Pitt’in Fransa’nın Le Catellet Havaalanı’nda Alman model Nicole Poturalski ile görüntülenmesi bir anda gözleri ünlü oyuncuya çevirmiş, aşk iddiaları peş peşe gelmişti.

Mirror’ın haberine göre Jolie, eski eşi Pitt’in yeni ilişkisinin çocukları üzerinde yaratacağı etki konusunda oldukça endişeli.

Jolie ve Pitt’e dair bilgiler aktaran yakın bir kaynak, “Angelina, Brad’in kiminle birlikte olduğuyla eğer çocukları etkilenecekse ilgileniyor. Bunun dışında onun aşk hayatını bilmeye dair bir ilgisi yok. Brad’e karşı romantik duygularını geride bıraktı, bu yüzden bu bir sorun değil” şeklinde konuştu.

45 yaşındaki Jolie’yi endişelendiren durumsa, zamanını arasını düzelttiği çocuklarına adayan Pitt’in bu durumda yeni bir aşka yelken açması. Eski eşlere yakın bir kaynak şu sözlere yer verdi:

* Angelina’nın aşk hayatı arka planda, şu anda onun için öncelik değil. Tek umursadığı çocuklarının mutlu olmasını sağlamak. Her gün onların yanında olmaya, sevildiklerini, güvende olduklarını ve desteklendiklerini hissettirmek için elinden geleni yapıyor. Çocuklarının iyi olması onun bir numaralı önceliği ve hep öyle olacak.