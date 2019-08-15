Anıl Acar kimdir? Anıl Acar nereli ve kaç yaşında?

Anıl Acar, 1988 doğumludur. Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur'da Heyecanı Yok adlı şarkısının kullanılmasının ardından popüler olan Türk rapçi Anıl Acar hakkında merak edilenler haberimizde... Anıl Acar nereli ve kaç yaşında?

İzlenme rekorları kıran S1F1rB1r internet dizisinin müziklerinin yaratıcısı Gazapizm yani Anıl Acar hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Anıl Acar kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında? İşte bilinmesi gerekenler…

ANIL ACAR (GAZAPİZM) KİMDİR?

Sahne adıyla Gazapizm, yani Anıl Acar, 20 Temmuz 1988 yılında Elazığ’da dünyaya gelmiştir. 1997 yılında ailesiyle birlikte İzmir’e yerleşti. Gençlik yıllarında okuduğu “Gazap Kuşları” romanından etkilenereke sahne adını Gazapizm koymuştur. Lise yıllarında tanıştığı Gardiyan Engin Erel ve Sivo Aykut Şahin ile birlikte hip hop müzik ile ilgilenmeye başlayan Anıl Acar, 2003 yılında evinde deneme kayıtlarının yanı sıra rap sözleri yazmaya başlamıştır. Ardından arkadaşları ile birlikte YMF grubunu kurmuş ve stüdyoda kendi kayıt çalışmalarına başlamıştır.

2006 yılında Az Kaldı mixtape albümü ile müzik dünyasına giriş yapmıştır. Ciddi bir hayran kitlesine kısa sürede ulaşan Gazapizm 2008 yılında Gardiyan ile birlikte Kan Değil Katran adlı albümü internet ortamında müzik severlere ulaştırmıştır.

2009 yılında KALBUM albümü ile müzik kariyerini sürdüren Anıl Acar, bir süre sonra psikolojik sorunlar yaşamış klinik majör depresyon teşhisi konulmuş ve uzun bir süre tedavi görmüştür. Hastane sürecinde yeni sözler yazmış tedavisinin ardından Majör Depresyon isimli albümü müzik piyasasına sürmüştür.

Anıl Acar, 2012 yılında İzmir Konak’ta Argo İzmir'i kurduktan sonra 2014 yılında “Yeraltı Edebiyatı” adlı albümünü, 2016 yılında ise “Bir Gün Her Şey” adlı albümünü yayımladı.

Çukur dizisinin de müziği olan Heyecanı Yok şarkısı YouTube'da şimdiye kadar 183 milyon kez dinlendi. Gazapizm, 45. Pantene Altın Kelebek Ödüllerinde ‘Heyecanı Yok' şarkısıyla En İyi Şarkı ödülünü kazanmıştır.

Gardiyan, Sivo, Zorba, Fuat Ergin, Rapangels, Kadıköy Acil, Sansar Salvo, Narkoz, Sayedar, Despo, Talking Gunz gibi isimlerle çalışan Anıl Acar, Yengeç burcudur.

Albümleri:

2016 – Bir Gün Her Şey

2014 – Yeraltı Edebiyatı

2009 – Majör Depresyon

2009 – Kalbum

2008 – Kan Değil Katran

2006 – Az Kaldı (mixtape)