Anıl Altan asker oldu Pelin tıraşını bizzat yaptı!

Oyuncu Pelin Akil, Instagram'dan kendisi gibi oyuncu olan eşi Anıl Altan'ın askere gittiğini duyurdu. Altan, bedelli askerliğin ilk celbinde teslim oldu.

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Pelin Akil’in eşi Anıl Altan askere gitti. Altan, bedelli askerliğin ilk celbinde teslim oldu. Bedelli askerliğe başvuru yapan oyuncu Anıl Altan, askere gitti. Oyuncu, askerlikten önce evde saçlarını ve sakalını kesti.

“AYRILIK YOK”

Pelin Akil, geçtiğimiz gün sokak ortasında kavga ettikleri yönündeki haberlerden sonra eşini askere uğurlarken çekilen fotoğrafı “Ayrılık yok, benim yiğidim asker oldu” notuyla Instagram hesabından paylaştı.

SOKAK ORTASINDA KAVGA ETTİKLERİ İDDİA EDİLDİ

2016 yılında evlenen Pelin Akil ve Anıl Altan’ın, Bağdat Caddesi’nde bir mekanda, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı iddia edildi. Pelin Akil’in Anıl Altan’a,”Sus artık konuşma” diye bağırdığı, Anıl Altan’ın da Akil’e “Sakin ol, her şey geçecek” şeklinde cevap verdiği ileri sürüldü.