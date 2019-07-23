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Anıl Altan kimdir? Anıl Altan nereli ve kaç yaşında?
Anıl Altan kimdir? Anıl Altan nereli ve kaç yaşında?
Anıl Altan, 1990 doğumludur. Televizyon ekranlarına ilk kez Arka Sıradakiler dizisi ile çıkan Anıl Altan hakkında merak edilenler haberimizde... Anıl Altan nereli ve kaç yaşında?
Sozcu.com.tr
Magazin 23 Temmuz 2019 - 17:14

Boynu Bükükler, Kaderimin Yazıldığı Gün, Karayel, Çember ve Yarım Kalan gibi projelerde yer alan Anıl Altan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Anıl Altan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ANIL ALTAN KİMDİR?

Anıl Altan, 29 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden mezundur. Burak Aksak, Akademi 35.5 ve Bahar Kerimoğlu'ndan oyunculuk dersleri almıştır.

2011 yılında yayınlanan Arka Sıradakiler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Anıl Altan, 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Pelin Akil ile evlendi. Bu evlilikten ikiz kızları bulunmaktadır.

Anıl Altan, oyuncu Pelin Akil ile evli. Çiftin kısa süre önce ikiz kız bebekleri dünyaya geldi.

Son olarak Bittin Sen adlı sinema filminde rol alan Anıl Altan, 1.86 metre boyunda, 75 kilo ve İkizler burcudur.

Anıl Altan’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Bittin Sen (TV Filmi)
2017 – Çember: Şehrin Günahları (Komiser Yardımcısı Volkan) (TV Filmi)
2017 – Çember: Oyunu Bozuyorum (Volkan) (TV Filmi)
2017 – Çember: Evimdeki Yabancılar (Komiser Yardımcısı Volkan) (TV Filmi)
2017 – Çember: Araf (Komiser Yardımcısı Volkan) (TV Filmi)
2017 – Çember: Aleyna’nın Son Günü (Komiser Yardımcısı Volkan) (TV Filmi)
2017 – Çember: Acı İntikam (Komiser Yardımcısı Volkan) (TV Filmi)
2017 – Çember: 13.Adım (Komiser Yardımcısı Volkan) (TV Filmi)
2017 – Yarım Kalan (Sinema Filmi)
2016 – Karayel (Arda) (Sinema Filmi)
2015 – Kaderimin Yazıldığı Gün (Selim) (TV Dizisi)
2014 – Boynu Bükükler (TV Dizisi)
2011 – Arka Sıradakiler (Tayfun) (TV Dizisi)

Son güncelleme: 17:19 - 23.07.2019
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