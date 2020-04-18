Anıl Altan’dan Pelin Akil’e: ‘Karım, aşkım, miniğim…’

Anıl Altan eşi Pelin Akil’in yeni yaşını evinde kutladı. Kutlama sırasında ikizleri ile birlikte çekildikleri fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Anıl Altan, duygusal bir not kaleme aldı.

‘SENİNLE BAMBAŞKA BİR HAYATIMIZ DOĞDU’

Altan, o notta eşine şöyle seslendi:

“Güzel kalbi gözlerinden taşıp suratına yansıyan güzeller güzeli karım,aşkım,miniğim… Hayatımda seninle olduğum için çok ama çok şanslıyım.. İyi ki doğmuşsun.. Seninle beraber bambaşka bir hayatımız daha doğdu, iyi ki doğmuşsun ki canımızdan canlar doğdu, iyi ki doğmuşsun ki her güne beraber başlayabiliyoruz, iyi ki doğmuşsun ki seni her gün yaşayabiliyorum, iyi ki doğmuşsun ki hayaller kurabiliyorum.. İyi ki doğmuşsun sen… Minik kızlarımız, ailemizle nice mutlu “sen”li senelere… İyi ki ben bu hayattayken doğmuşsun..(yemek yapma konusunda üşengeç olan ben konu sen olunca bu pastayı şevkle yaptım tabi… ”



