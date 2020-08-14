Anıl İlter kimdir? Anıl İlter nereli, kaç yaşında?

Şu sıralar Sen Çal Kapımı dizinde Engin karakterine hayat veren Anıl İlter hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Anıl İlter kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

ANIL İLTER KİMDİR?

Anıl İlter, 3 Nisan 1981 tarihinde İzmit Kocaeli'de dünyaya gelmiştir. Kocaeli Üniversitesi Spor Akademisi mezunudur.

İlk oyunculuk deneyimini Ece dizisi ile birlikte yaşayan Anıl İlter; Kara Ekmek, Şahane Damat, Üç Arkadaş, Kızıl Elma, Kahireli Palas, Bir Avuç Deniz, Kavak Yelleri, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Aile Reisi, Gece Gündüz, Ölümsüz Kahramanlar, Bir Avuç Deniz, Türk Malı, Bir Mucize olsun gibi yapımlarda rol almıştır. Anıl İlter İstanbullu Gelin dizisinden sonra şu sıralar Sen Çal Kapımı dizinde Engin karakterine hayat veriyor.

2009 yılında İpek İlter ile evlenen ancak 2019 yılında boşanan Anıl İlter'in bu evlilikten Nil adında bir kızı vardır.

Anıl İlter'in rol aldığı diziler ve filmler:

2008 – Ece (Oğuz) TV Dizisi

2008-2010 – Ölümsüz Kahramanlar (Süleyman) TV Dizisi

2008 – Gece Gündüz (Serdar) TV Dizisi

2009 – Aile Reisi (Fuat) TV Dizisi

2010-2012 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (Sedat) TV Dizisi

2010 – Kavak Yelleri TV Dizisi

2010 – Bir Avuç Deniz Sinema Filmi

2013 – Kahireli Palas (Murat) TV Dizisi

2014 – Kızıl Elma (Sinan) TV Dizisi

2014 – Üç Arkadaş (Mahir) TV Dizisi

2015 – Köstebekgiller: Perili Orman Sinema Filmi

2015 – Kara Ekmek (Ali) TV Dizisi

2016 – Şahane Damat (Engin) TV Dizisi

2016 – İlişki Durumu: Evli (Erkut) TV Dizisi

2017 – Türk Malı (Onur) TV Dizisi

2018 – Bir Mucize Olsun (Yağız) TV Dizisi

2017-2019 – İstanbullu Gelin (Mert) TV Dizisi

2020 – Sen Çal Kapımı (Engin) TV Dizisi