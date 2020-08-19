Anıl Özkan’dan sokak hayvanlarına yardım
Almanya ve Türkiye ormanlarında yaşayan yüzlerce sokak hayvanına, rap dünyasının yeni parlayan ismi ‘Dillema 20’ lakaplı Anıl Özkan arkadaşları ile mama yardımı yaparak sevenlerinin gönlünü bir kez daha kazandı.
‘Mon Ami’ isimli single çalışması ile yıldızı parlayan, Almanya’da elde ettiği başarılar ile de Türkiye’ye birçok ödül kazandıran Özkan, ülkemizin zor bir süreçten geçtiğini ve herkesin taşın altına elini sokması gerektiğini kaydetti. Dilemma20, hemen hemen tüm yardım kuruluşlarına da gerekli yardımları yaptığını dile getirip bu yardımların süreceğini belirtti.