Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Anıl Özkan’dan sokak hayvanlarına yardım
Anıl Özkan’dan sokak hayvanlarına yardım
Çin’de başlayarak tüm dünyada etkili olan corona virüsü nedeniyle alınan önlemler genişletilerek devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında ormanlık, piknik alanları, mesire alanlarına girişlere kısıtlama getirilince sokak hayvanları da bu durumdan etkilendi.
Magazin 19 Ağustos 2020 - 07:45

Almanya ve Türkiye ormanlarında yaşayan yüzlerce sokak hayvanına, rap dünyasının yeni parlayan ismi ‘Dillema 20’ lakaplı Anıl Özkan arkadaşları ile mama yardımı yaparak sevenlerinin gönlünü bir kez daha kazandı.

‘Mon Ami’ isimli single çalışması ile yıldızı parlayan, Almanya’da elde ettiği başarılar ile de Türkiye’ye birçok ödül kazandıran Özkan, ülkemizin zor bir süreçten geçtiğini ve herkesin taşın altına elini sokması gerektiğini kaydetti. Dilemma20, hemen hemen tüm yardım kuruluşlarına da gerekli yardımları yaptığını dile getirip bu yardımların süreceğini belirtti.

Son güncelleme: 12:24 - 19.08.2020
Etiketler