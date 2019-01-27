Anıl Şimşek kimdir? Anıl Şimşek kaç yaşında?

2014 yılında O Ses Türkiye'ye katılıp adından sıkça söz ettiren Anıl Şimşek yeniden O Ses Türkiye katılmıştı. Yarı final performansı ile göz dolduran Anıl Şimşek finale kaldı. Peki Anıl Şimşek kimdir?

Anıl Şimşek, dört jüri üyesini de döndürmeyi başarmıştı. Anıl Şimşek dört jüri arasından Hadise’yi seçti. İşte Anıl Şimşek’in merak edilenleri…

ANIL ŞİMŞEK KİMDİR?

O Ses Türkiye'de finale kadar kalmayı başaran Anıl Şimşek, yarışmaya Uptown Funk şarkısıyla katılmıştı. 2014 yılında da O Ses Türkiye’de sahne alan Anıl Şimşek, eski görüntüleri verilince duygusal anlar yaşamıştı. 1991 yılında dünyaya gelen ve hayatının büyük bir kısmı Almanya'da geçen Anıl Şimşek, ailesinin isteğiyle üniversiteyi bitirdikten sonra İstanbul'a döndü. Sesiyle dört jüri üyesini de etkilemeyi başaran yarışmacı büyük alkış toplamıştı. Karar aşamasına gelindiğinde ise Anıl Şimşek, O Ses Türkiye’deki yoluna Hadise ile devam ettiğini açıklamıştı.