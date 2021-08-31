Ankara’da 30 Ağustos Hadise konseri ile kutlandı

Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıldönümü, Gölbaşı Belediyesi^'nin düzenlemiş olduğu Hadise konseri ile kutlandı. Konsere 70 bin kişi katıldı.

Sozcu.com.tr

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Gölbaşı Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıldönümüne özel konser düzenledi. Atatürk Sahil Parkı’nda gerçekleşen konserde sanatçı Hadise sahne aldı. İki saat süren konser boyunca birbirinden sevilen şarkılarını seslendiren Hadise, sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

70 bin vatandaşın katıldığı konserin açılış konuşmasını yapan Gölbaşı Belediyesi Başkanı Ramazan Şimşek, “Büyük milletlerin büyük tarihleri ve büyük ataları vardır. Türk milleti büyüktür. Tarihi de ecdadı da büyüktür. Bu büyüklük ahlaktandır, akıldandır, adalettendir. Bunun en büyük örneği de bu büyük zaferi, milletimize kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Bu vesileyle milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun” dedi.

Konserde sanatçı Hadise’ye MHP Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya çiçek, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan sevgi çiçeği tablosu, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in eşi Yeşim Şimşek öğrencilerin yaptığı çini yapımı tabloyu verirken; Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ise Gölbaşı’nın değerlerinden Mogan bıçak hediye etti. Konser, bayraklar eşliğinde hep birlikte 10. Yıl Marşı’nı okunması ile son buldu.