Hayallerle yaşayan bir çocuk olan Melek'in, okulunda işe başlayan Zeynep ile yolları kesişir ve duygu dolu bir hikaye başlar. Peki Anne dizisi konusu ne? Anne oyuncuları kimler?

Bir Japon dizisi olan “Mother” dizisinden ülkemize uyarlanan dizinin başrollerinde Cansu Dere Vahide Perçin yer alıyor. 2016 yapımı olan dizinin hikayesini dilimize Pınar Uysal uyarladı. Peki Anne dizisi konusu ne? Anne dizisi oyuncuları kimler?

ANNE DİZİSİ KONUSU

Dünyalar tatlısı Melek, kendi halinde, küçük dünyasında mutlu olmaya çalışan bir çocuktur. Annesi Şule, sevgilisi Cengiz'e tutkulu bir aşk beslemektedir. Bu aşk Şule'nin gözünü o kadar kör etmiştir ki sevgilisinin Melek'e yaptığı işkenceleri görmezden gelir. Zeynep aslında bir fotoğraf sanatçısıdır ve üniversitede bu konuyla ilgili çalışmalar yapmak istemektedir. Zeynep üniversiteye sunduğu projenin sonucunu beklerken geçimini sağlamak üzere bir okula geçici öğretmenlik için başvurur. Zeynep, Melek'in okulunda geçici olarak öğretmenlik yapmaya başlayınca Zeynep'le Melek'in yolları kesişir. Zeynep, Melek'in zayıf kalmış vücudu ve ürkek halleri nedeniyle yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu hisseder. Durumun farkına varan Zeynep, Melek'i bu insanların elinden kurtarmak ister.

Zeynep, hayatındaki çalkantılı süreçte bir de Melek'le tanışınca hayatının akışının tamamen değişeceğinden habersizdir. Melek'in bir gün ölüme terkedilmesi Zeynep'in tüm planlarını değiştirir. Zeynep, Melek'i kaçırarak onu bu işkencelerden kurtarmayı ister. Zeynep'in artık hayali Melek'e gerçek bir annenin varlığını hissettirmek olacaktır.

Severek takip edilen Anne konusu itibariyle ilerleyen bölümlerde dram dozunu daha da arttıracak gibi görünüyor. Eğer siz de dram yüklü dizileri beğenerek takip ediyorsanız “Anne” dizisini heyecanla izleyeceğinizi düşünüyoruz. Anne ve çocuk ilişkisi, çocuk istismarı gibi önemli konuları gündeme getiren dizi sosyolojik açıdan da dikkat çekici bir yapım olarak karşımıza çıkıyor.

ANNE DİZİSİ OYUNCULARI

Zeynep Güneş – Cansu Dere

Ali – Can Nergis

Melek – Beren Gökyıldız

Gönül Aslan – Vahide Perçin

Şule Akçay – Gonca Vuslateri

Cahide Güneş – Gülenay Kalkan

Cengiz Yıldız – Berkay Ateş

Gamze Güneş – Alize Gördüm

Duru Güneş – Ahsen Eroğlu

Komiser Sinan Demir – Serhat Teoman