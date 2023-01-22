Anne olan Leyla Lydia Tuğutlu o anları paylaştı

Geçen sene Almanya'da Ceyhun Ergin ile evlenen ve. 18 Ocak’ta bir erkek bebeği dünyaya getiren Leyla Lydia Tuğutlu "2023'ün bize hediyesi" diyerek suda sürecini ve hislerini paylaştı.

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2008 yılında Miss Turkey güzeli seçilen Leyla Lydia Tuğutlu, meslektaşı Ceyhun Ergin ile Haziran 2022'de sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu.

Eylül ayında da sosyal medya hesabından hamileliğini duyuran Tuğutlu, anne oldu.

Sağlıklı bir şekilde doğum yapan Leyla Lydia Tuğutlu, suda doğum yöntemini tercih etti. Anne olmanın sevincini yaşayan güzel oyuncu, oğluna ‘Evren Deniz' adını verdi.

Doğum sürecini paylaşan Leyla Lydia Tuğutlu şunları söyledi:

*Önce oğluma teşekkür etmeliyim bana rahat bir hamilelik yaşattığı için… Sonra eşime desteklerinden dolayı…

*Anne adayları için paylaşmak istediğim birkaç cümle var. En başından beri istediğim normal doğumdu ama bu süreçte bir o kadar da yanlış bilgi duyuyoruz.

*Mental olarak bu süreçte bana en iyi gelenler ‘hypnobirthing’ terimi ile tanışmak ve yaptığım hamile yogasıydı.

“BENİ ÇOK RAHATLATTI”

*Bütün kadınların aslında doğasında olan vücuduna ve bebeğine tam olarak güvenme halini kendine hatırlatmak. Bir başka konu bu süreçte bana en iyi gelecek doğum şeklini ve doktoru bulabilmekti. Tanıştığımız günden itibaren doğru kişilerle doğumda olacağımı bilmek beni çok rahatlattı.

*Suda doğumu bana ilaçsız sıkıntısız müdahalesiz en doğal şekilde yaptıran, bize verdiği güvenle doktoruma, güzel enerjisiyle beni hep rahatlatan, yönlendiren ve hastanedeki her dakikamızda bana iyi gelen hemşireye çok teşekkür ederim.”