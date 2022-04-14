Anne olmak için gün sayan Başak Dizer’den karnı burnunda pozlar

Nisan ayının son günlerinde ilk bebeğini kucağına alacak olan Kıvanç Tatlutuğ'un eşi Başak Dizer, sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını paylaştı.

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2016 yılında Paris’te nikâh masasına oturan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor.

8,5 aylık hamile olan Başak Dizer, Instagram hesabından karnı burnunda pozlarını paylaştı.

Dizer, paylaşımına “Seni beklerken” notunu düştü.

BEBEKLERİNE KURT EFE ADINI VERECEKLER

2014 yılında ‘Kurt Seyit ve Şura’nın setinde aşk yaşamaya başlayan çift, çocuklarına diziden esinlenerek Kurt Efe adını koymaya karar verdi.

Oğullarına neden Kurt adını verdikleriyle ilgili açıklama yapan Kıvanç Tatlıtuğ, “Evet, çocuğumuzun adını Kurt koyacağız. Birçok Türk destanında adı geçiyor. Hayvanların arketiplerini de araştırdım. Kurt, öğretici, yol gösterici, tek eşli, aile kuran güçlü bir karakter olduğu için oğlumuza Kurt adını koymaya karar verdik” dedi.