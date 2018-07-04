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Anne ve ev kadını Meryem Uzerli!
Anne ve ev kadını Meryem Uzerli!
Muhteşem Yüzyıl adlı dizide aldığı rolle Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Meryem Uzerli bu defa günlük halini gösteren bir paylaşımda bulundu.
Magazin 4 Temmuz 2018 - 07:35

Katıldığı davetlerden ve yer aldığı projelerden çekilmiş en özel kareleri takipçileriyle paylaşan ve güzelliğiyle hayranlarını etkileyen Meryem Uzerli bu defa alışılagelmiş görüntüsünün çok uzağında bir paylaşıma imza attı. Tam bir ev hali paylaşımı yapan Uzerli, zaman zaman kızıyla birlikte çektiği benzer kareler paylaşsa da bu defa öncekilerden çok daha salaş bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu. Meryem Uzerli bu karenin üzerine ev kadını ve anne etiketlerini ekledi.

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Son güncelleme: 07:52 - 04.07.2018
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