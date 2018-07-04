Anne ve ev kadını Meryem Uzerli!

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Katıldığı davetlerden ve yer aldığı projelerden çekilmiş en özel kareleri takipçileriyle paylaşan ve güzelliğiyle hayranlarını etkileyen Meryem Uzerli bu defa alışılagelmiş görüntüsünün çok uzağında bir paylaşıma imza attı. Tam bir ev hali paylaşımı yapan Uzerli, zaman zaman kızıyla birlikte çektiği benzer kareler paylaşsa da bu defa öncekilerden çok daha salaş bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu. Meryem Uzerli bu karenin üzerine ev kadını ve anne etiketlerini ekledi.