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Anneannesini corona virüsü yüzünden kaybeden Pınar Deniz’den flaş açıklama
Anneannesini corona virüsü yüzünden kaybeden Pınar Deniz’den flaş açıklama
Corona virüsü nedeniyle annesi ve teyzesi bir süre karantinada kalan, anneannesini ise kaybeden oyuncu Pınar Deniz'den açıklama...
Magazin 11 Haziran 2020 - 11:40

Oyuncu Pınar Deniz, geçtiğimiz aylarda corona virüsü nedeniyle anneannesini kaybetmenin acısını yaşamıştı. Geçirdiği o acı günlerin ardından BeStyle dergisine konuşan oyuncu, “Ben şayet geçirdiysem hissetmedim. En sinir bozucu kısmı o zaten” dedi.

Deniz, “Farkında olmadan başkasının hayatına mal olabilirsin. Psikolojik süreci oldukça zordu. Başına gelmeyen anlayamaz” ifadelerini kullandı.

Acı haber sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başsağlığı dileklerini kabul eden oyuncu, “Başsağlığı dilekleriniz için teşekkür ederim. Ailemin geri kalanı taburcu oldu. Hepimiz iyiyiz, evimizdeyiz. Güzel günler gelecek, umutlu kalın” şeklinde konuşmuştu.

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