Anneler Günü ne zaman kutlanacak? İşte 2018’de Anneler Günü tarihi…

Anneler Gününe kısa bir zaman kaldı. Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla bütün Dünya'da farklı zamanlarda kutlanıyor. Bu özel gün ülkemizde Mayıs ayının ikinci pazar gününde kutlanıyor. Peki Anneler Günü hangi tarihe denk geliyor?

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Anneler Günün ne zaman sorusu, annesini mutlu etmek isteyen evlatlar tarafından merakla araştırılıyor. Anneler Günü adım adım yaklaşırken bu önemli tarih birçok kişi açısından merak konusu oldu. İşte 2018 yılında Anneler Günü tarihi…

ANNELER GÜNÜ TAM OLARAK NE ZAMAN?

Mayıs ayı içinde kutlanan Anneler Günü tam olarak ne zaman kutlanıyor sorusu annesini mutlu etmek isteyen bütün çocuklar tarafından araştırılıyor. Anneler Günü Dünya’da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır. Türkiye’de ise 13 Mayıs Pazar 2018’de Anneler Günü kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla tüm dünyada farklı zamanlarda kutlanan özel gün. Anneler Günü için hazırlanmış bir kutlama pastası. Üzerinde İngilizce olarak “Anneler günü kutlu olsun!” yazmaktadır. Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa’nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD’de Anna Jarvis’in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongrenin onayıyla Amerika çapında genişledi. Anneler Günü dünyada farklı günlerde kutlanır. En geniş şekilde Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır.

ANNELER GÜNÜ KUTLAMA PLANLARI

Anneler Günü annelerin sadece bir hediyeyle anılmadığı, annelere güzel bir gün geçirmek için özel planların da yapıldığı bir kutlama günü olarak da önem taşımakta. Mayısın ikinci haftasında havaların da ısınmaya başlamasıyla Anneler Günü için özel kutlama planları açık havaya taşınmakta. Bazı lokantalar tarafından sunulan özel kahvaltı teklifleri, tur firmaları tarafından düzenlenen günlük turları gibi farklı etkinliklerle Anneler Günü daha renkli şekilde kutlanabilmekte.