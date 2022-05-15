Annesi değil de ablası gibi… Gwyneth Paltrow, kızının doğum gününü kutladı

Gwyneth Paltrow, kendisine tıpatıp benzeyen kızı Apple'ın 18. doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Paltrow'un paylaşımı, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Sozcu.com.tr

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Gwyneth Paltrow ve Chris Martin’in kızı Apple Martin cumartesi günü 18 yaşına girdi ve Goop’un kurucusu Paltrow tarafından paylaşılan yeni bir fotoğrafta annesine benzerliğiyle dikkat çekti.

Paltrow, doğum gününde kızı Apple’ın beyaz elbiseli çarpıcı bir Instagram fotoğrafını paylaştı:

“Sen hayal edebileceğim her şeysin ve çok daha fazlasısın. Her yönden derinden olağanüstüsün.”

Paltrow, paylaşımına şu sözlerle devam etti: “Umarım ne kadar özel olduğunu ve seni tanıyacak kadar şanslı olan herkese ne kadar ışık getirdiğini biliyorsundur. Özellikle de bana. Bunu her zaman söylüyorum ve asla durmayacağım: Drew teyzenin (Barrymore) sözleriyle, senin doğduğun gün doğdum. Seni seviyorum.”

Heidi Klum, Alexandra von Furstenberg ve Alexandra Wentworth de dahil olmak üzere pek çok ünlü isim Apple’a kişisel olarak doğum günü dileklerini iletmek için yorumlar yazdı.

Bu arada hayranlar, Apple’ın annesine ne kadar benzediği ve ünlü oyuncunun genç görünümüyle Apple’ın ablası gibi durduğu ile ilgili de yorum yapmaktan kendilerini alamadılar.

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