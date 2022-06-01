Annesi kanser tedavisi gören Edis, sahnede ağladı
Şarkıcı Edis'in annesi altı aydır İzmir'de kanser tedavisi görüyor. Dün akşamki konserinde babasını karşısında yalnız gören Edis duygusal anlar yaşadı.
Edis’in babası dün akşam Harbiye’de konser veren oğlunu yalnız bırakmadı. Babasını karşısında tek başına gören Edis ise duygusal anlar yaşadı.
“SON 6 AYIMIZ ÇOK ZOR GEÇTİ”
Babasını ilk kez tek başına gördüğünü söyleyen Edis, annesinin İzmir’de kanser tedavisi gördüğü için konserine gelemediğini belirtti.
Sahnede gözyaşlarına hakim olamayan şarkıcı, “Böyle ağlayan biri değilimdir. Son 6 ayımız ailecek çok zor geçti. Birden babamı karşımda görünce kötü oldum. Annem şu an İzmir’de ve son kemoterapisini alıyor. Bitiriyoruz her şeyi. Babamı da yalnız görünce duygulandım kusura bakmayın. Mahvettim ya” dedi.