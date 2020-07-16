Annesinden Çağla Şıkel’e: Kız çocuğun olmalı

Sunucu ve eski manken Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından normalleşme süreci sonrasında çıktığı tatilinden bir kare paylaştı. Bu karede bir kız çocuğunu öperken görülen Şıkel paylaşımına ilginç bir not düştü.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve takipçileriyle sürekli olarak etkileşim halinde olan Çağla Şıkel, özellikle yoğun temposu dışındaki tüm vaktini Emre Altuğ ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğulları Uzay ve Kuzey ile birlikte geçiriyor. İki erkek annesi olmanın kimi zaman ne kadar zor olabileceğini yaptığı paylaşımlarla gösteren Şıkel bu defa bir kız çocuğu paylaşımı ile takipçilerinin karşısına çıktı.

Çıktığı tatilde bir kız çocuğunu öperken görüldüğü bir kareyi takipçilerinin beğenisine sunan Şıkel, bu karenin altına annesinin kendisine söylediği “Annem diyoooo kiiii… İşte tam da böyle bir kız çocuğun olmalı senin” sözünü de not düştü.

Kimi zaman yaptığı bebek paylaşımlarıyla öne çıkan Çağla Şıkel’in bu satırları takipçilerinin kafasını karıştırırken kimi takipçileri başarılı ismin yeni bir bebeğe sıcak baktığını yazdı.