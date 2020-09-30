Annesinin cezaevine girmesine günler kala… Bar Refaeli’den sosyal medyayı karıştıran poz

Vergi kaçırdığı iddiasıyla yargılandığı davada kamu hizmeti ve para cezası alan Bar Refaeli, sosyal medyadaki fotoğrafıyla tepki çekti. Annesi günler sonra hapise girecek olan Refaeli'nin bikinili pozları eleştirilerin hedefi oldu.

Dünyaca ünlü İsrailli model Bar Refaeli, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Vergi kaçırdığı suçlamasıyla ülkesinde yargılanan Refaeli ve annesi hakkındaki dava Temmuz ayında sonuçlanmıştı.

Mahkeme 35 yaşındaki modele 9 ay kamu hizmeti cezası verirken, annesine ise 16 ay hapis cezası verdi. Bunun yanı sıra ikilinin 1.5 milyon dolar tazminat ödemesine de hükmedildi.

Ünlü modelin annesi önümüzdeki hafta hapis cezasını çekmeye hazırlanırken, Refaeli’nin beyaz bikinisiyle bahçede yürüyüş yaptığı pozlar bazı hayranlarının tepkisini çekti. Refaeli’yi vurdumduymazlıkla suçlayanların yanı sıra ona destek olanlar da oldu.

Vergi kaçırma davası nedeniyle ağır eleştirilerin hedefi olan Refaeli, yine de ülkesinin en gözde isimlerinden biri. Ünlü model, geçtiğimiz yıl dava devam ederken ülkesindeki Eurovision şarkı yarışmasının sunuculuğunu üstlenmişti.