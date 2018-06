Annesinin sağlık durumu, ünlü piyanist Fazıl Say’ı üzdü

Dünyaca ünlü piyanistimiz Fazıl Say, sosyal medya hesabından üzücü bir haber verdi. Say, 87 yaşındaki annesi Gürgün Say'ın yoğun bakımda olduğunu belirtti.

Dünyaca ünlü sanatçımız Fazıl Say, yazar olan ve 17 yıldır Bodrum’un Bitez Mahallesi’nde yaşayan annesinin yoğun bakıma kaldırıldığını belirtti. Piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından duygusal bir yazı kaleme aldı. Facebook hesabından yaptığı paylaşımda zor gününde kendisine destek olanlara teşekkür eden Say şu ifadelere yer verdi: “Sevgili dostlarım; yazdığınız mesajlar beni çok duygulandırdı. Dayanışmanız, sevginiz, annem için dualarınız için sonsuz teşekkür ederim. 2 gündür Ece ile Bodrum’da annemin çok iyi bakıldığı özel hastanedeydik. Yoğun bakım odasında. Annemin durumu maalesef iyi değil. 3 gün önce beynindeki kan pıhtısı nedeniyle felç oldu. Konuşma yetisini de tamamen kaybetti. Bazı kelimeleri söylemek istese de bu sesler ancak iniltiler olarak anlaşılıyor, Beslenmesi burnundan hortumla gerçekleştirebiliyor. Yani kısacası; bir nevi bitkisel hayat mertebesindeyiz. Bu durumun düzelme ihtimali maalesef yok denecek kadar az. Uzman doktorlar bir pıhtı atağının daha olmasını geciktirmek istiyorlar. Stabil tutulması bile başarı olacak. Oğlu olarak, benim için bu görüntü, tahammül etmesi ve kabullenmesi çok zor bir durum… Annem beni görünce gülümsüyor, sevdiklerini gördüğünde mutlu oluyor… Küçük, birkaç aylık bir bebek gibi, bir insanın olabileceği en saf en gerçek mutluluğu gibi, mutlu oluyor o anlarda… Mutluluğu ve yaşama olan bağı bilinçselden ziyade, ‘güdüsel ve tepkisel’ bir mertebede. İnsanın mutluluğu, yaşama olan bağı… Anneme Alzheimer hastalığı sürecinde son 6 yıl fevkalade iyi baktık, ona evde bakım tavsiye edilmişti, yardımcıları ile bir sevgi ortamında Bodrum’da kendi evinde geçirdi bu uzun yılları, bu süreçte, turnelerimin arasında hemen hemen her seferinde Bodrum’a yanına gitmiştim. Her ay en az bir kere. Annem ile babamın ben çok küçükken boşanmaları sebebiyle, onlarla olan ilişkim tüm ömrüm boyumca çok hassas bir bütünlükte kalmıştır, ruhumuzun en açık kanallarımızda, doğadaki anne yavru ilişkileri gibidir; Bazen kırılgan ve hassas, kimi zaman kırgın ve küs, kimi zaman duyguların çok derin olduğu büyük bir sevgi seli ve bağı içinde… Bu son günlerde, bana manevi olarak destek olan arayan soran tüm dostlarımıza, sevenlerimize, ekibime, annemin yardımcılarına, aileme teşekkür ederim. Bu zor günlerimde gece gündüz yanımda bana destek olan Ece’ye sevgisi için sonsuz teşekkür ederim. Umutlarım Türkiye içindir. Umutlarım aydınlık yarınlarımız içindir. Annem iyi olsun…”





