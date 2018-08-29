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Anneye son bakış
Anneye son bakış
Geçirdiği trafik kazası sonrası 2 aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren ve dün hayatını kaybeden Nilgün Aksu son yolculuğuna uğurlandı.
Magazin 29 Ağustos 2018 - 10:20

Çocuklar Duymasın dizisinin genç oyuncularından Alperen Khamis'in anneannesi ve annesi Ha-ziran ayında talihsiz bir trafik kazası geçirmişti.

Kaza sonrası Khamis'in anneannesi olay yerinde hayatını kay-betmiş annesi Nilgün Aksu ise yoğun bakıma alınmıştı.Yaklaşık 2 aydır yoğun bakımda tedavi altında olan Nilgün Aksu hayatını kaybetti.

Aksu için Tarabya Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene aile yakınları, Khamis'in okul arkadaşları ile rol aldığı dizi oyuncuları Zeyno Gönenç, Ferdi Akarnur, Mehmet Baran Erdoğan, dizinin yapımcısı Birol Güven ve eski model Yaşar Alptekin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

DİZİDEKİ ANNESİ YANINDAN AYRILMADI

Törende Khamis taziyeleri kabul ederken, dizide annesini canlandıran Zeyno Gönenç genç oyuncunun yanından ayrılmadı.
(DHA)
h5r

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